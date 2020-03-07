В лобовом ДТП на приморской трассе один человек погиб и еще двое пострадали

7 Март 2020 2020-03-07T04:17:42+03:00

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Авария с участием двух малолитражек произошла утром в субботу недалеко от приморского села Черниговка. Лобовое столкновение привело к необратимым последствиям – один из водителей погиб. Еще два человека получили различные травмы.

По словам очевидцев, Toyota Vitz ехала со стороны Спасска-Дальнего Honda Fit с Черниговки. Кто именно из водителей нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, будут выяснять полицейские. Они сейчас работают на месте происшествия. От удара машины разворотилo – Vitz с помятым кузовом остался стоять на встречной полосе, а Honda от удара вылетела в кювет.

Как уверяют свидетели, водитель Toyota ехал с супругой. От полученных травм автомобилист скончался на месте. Женщину в срочном порядке госпитализировали, как и владельца встречной машины. Все обстоятельства смертельной аварии еще предстоит уточнить специалистам. Движение на аварийном участке пока затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU