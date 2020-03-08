Стало известно, когда Приморье вновь засыпет снегом

8 Март 2020 2020-03-08T07:03:45+03:00

Синоптики говорят, что уже в понедельник во Владивостоке вновь может пойти снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам синоптиков, очередного удара стихии стоит ожидать уже в понедельник, 9 марта

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Не успел Владивосток оправиться от предыдущего удара стихии, как снова в сторону дальневосточной столицы надвигается снежный циклон.

По информации сайта "Примпогода", в понедельник, 9 марта, из Китая подойдет очередной атмосферный фронт, и на севере Приморья к утру начнется снег, днем он распространится и на другие районы края.

Вместе с приходом циклона продолжится ослабевать фон ночных температур. Температура воздуха в ночь на 9 марта составит -4...-11 °С. На востоке Приморья местами воздух может выхолаживаться до -16 °C. На юге около нуля градусов.

Днем с моря начнет поступать холодный воздух. В это время во Владивостоке может образоваться туман.

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ИСТОЧНИК KP.RU