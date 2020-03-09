Грязные приемы: двое из Уссурийска до смерти забили битой неприятеля

9 Март 2020 2020-03-09T09:41:47+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь обоим придется провести в колонии больше 10 лет

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На скамье подсудимых двое жителей Уссурийска. Им предъявили обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Преступление было совершено еще в июле 2018 года в доме по улице Арсеньева. У двух мужчин сложились неприязненные отношения к третьему, и те до смерти избили его деревянной битой, руками и ногами.

- Действиями злоумышленников мужчине причинены телесные повреждения в виде тупой сочетанной травмы головы, шеи, конечностей, сопровождавшейся множественными переломами, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - От полученных травм потерпевший скончался в этот же день в городской больнице.

Накануне оба выслушали приговор суда. Мужчин признали виновными и назначили наказание: одному – 14 лет лишения свободы, второму 14 лет и 6 месяцев. Решение суда пока не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU