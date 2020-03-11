«СТГ-Восток»: Перед строителями, которые вышли на стихийную забастовку во Владивостоке, выполняются все обязательства
Перед строителями, которые вышли 11 марта на стихийную забастовку на Русском острове, работодатель выполняет все обязательства. Об этом заявили в ООО «СТГ-Восток», дочерней компании АО «Стройтрансгаз», которая занимается возведением музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке. Более того, в дальневосточную столицу уже прибыла Наталья Волынская, президент фонда «Национальное культурное наследие», который является заказчиком масштабного строительства.
- Совместно с компанией-подрядчиком мы разбираемся в сложившейся ситуации. По имеющейся на данный момент информации, требования строителей не связаны с заработной платой, она выплачивается в полном объеме, в том числе за февраль, и в целом выше средней по региону. Претензии связаны с изменением порядка выплаты премий, - подчеркнула Наталья Волынская.
АО «СТГ» назначено генподрядчиком осенью 2019 года. На Русском острове, рядом с кампусом ДВФУ, одновременно ведется строительство всех зданий будущего комплекса, с приоритетным акцентом на те объекты, которые должны быть сданы в первую очередь. Строительство культурного кластера осуществляется строго в соответствии со сроками, обозначенными планом-графиком правительства Российской Федерации, заверяют в компании.
На сегодняшний день на строительной площадке задействовано около 2000 человек. В трудовых договорах прописано, что их заработная плата состоит из обязательной части и премии.
- Накануне забастовки рабочим была выдана обязательная часть. Претензии рабочих связаны с изменением порядка выплаты премий. Премия сотрудников напрямую зависит от выработки производственного плана на объекте. Объем работы каждого строителя будет оцениваться и поощряться индивидуально. Компания переходит на сдельную оплату труда для мотивации каждого сотрудника, - сообщили в «СТГ-Восток».
При этом средняя заработанная плата в компании - 73 000 рублей, а минимальная - 57 817 рублей (по региону минимальная зарплата - от 30 000 до 40 000 рублей). Для строителей бесплатно организовано централизованное питание, проживание в общежитиях и арендованных компанией хостелах, трансфер. Рабочие обеспечены качественной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты для работы в две смены.
- Что касается условий труда, объект открыт для работы проверяющих ведомств на предмет соответствия законодательству Российской Федерации. Вся необходимая документация будет передана в полном объеме по первому требованию, - заверила президент фонда «Национальное культурное наследие» Наталья Волынская.
По ее словам, генеральный директор «Стройтрансгаз – Восток» постоянно находится на площадке и готов оперативно решить проблемные вопросы. На строительной площадке руководство компании работает вместе со следственными органами СК РФ по Приморскому краю, Прокуратурой, Гострудинспекцией и Роспотребнадзором, оперативно решает вопросы и разбирается с претензиями строителей.
Музейный и театрально-образовательный комплексы возводятся во Владивостоке в рамках исполнения указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость объектов – 30 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU