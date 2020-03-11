«СТГ-Восток»: Перед строителями, которые вышли на стихийную забастовку во Владивостоке, выполняются все обязательства

11 Март 2020 2020-03-11T15:48:30+03:00

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Перед строителями, которые вышли 11 марта на стихийную забастовку на Русском острове, работодатель выполняет все обязательства. Об этом заявили в ООО «СТГ-Восток», дочерней компании АО «Стройтрансгаз», которая занимается возведением музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке. Более того, в дальневосточную столицу уже прибыла Наталья Волынская, президент фонда «Национальное культурное наследие», который является заказчиком масштабного строительства.

- Совместно с компанией-подрядчиком мы разбираемся в сложившейся ситуации. По имеющейся на данный момент информации, требования строителей не связаны с заработной платой, она выплачивается в полном объеме, в том числе за февраль, и в целом выше средней по региону. Претензии связаны с изменением порядка выплаты премий, - подчеркнула Наталья Волынская.

АО «СТГ» назначено генподрядчиком осенью 2019 года. На Русском острове, рядом с кампусом ДВФУ, одновременно ведется строительство всех зданий будущего комплекса, с приоритетным акцентом на те объекты, которые должны быть сданы в первую очередь. Строительство культурного кластера осуществляется строго в соответствии со сроками, обозначенными планом-графиком правительства Российской Федерации, заверяют в компании.

На сегодняшний день на строительной площадке задействовано около 2000 человек. В трудовых договорах прописано, что их заработная плата состоит из обязательной части и премии.

- Накануне забастовки рабочим была выдана обязательная часть. Претензии рабочих связаны с изменением порядка выплаты премий. Премия сотрудников напрямую зависит от выработки производственного плана на объекте. Объем работы каждого строителя будет оцениваться и поощряться индивидуально. Компания переходит на сдельную оплату труда для мотивации каждого сотрудника, - сообщили в «СТГ-Восток».

При этом средняя заработанная плата в компании - 73 000 рублей, а минимальная - 57 817 рублей (по региону минимальная зарплата - от 30 000 до 40 000 рублей). Для строителей бесплатно организовано централизованное питание, проживание в общежитиях и арендованных компанией хостелах, трансфер. Рабочие обеспечены качественной спецодеждой и средствами индивидуальной защиты для работы в две смены.

- Что касается условий труда, объект открыт для работы проверяющих ведомств на предмет соответствия законодательству Российской Федерации. Вся необходимая документация будет передана в полном объеме по первому требованию, - заверила президент фонда «Национальное культурное наследие» Наталья Волынская.

По ее словам, генеральный директор «Стройтрансгаз – Восток» постоянно находится на площадке и готов оперативно решить проблемные вопросы. На строительной площадке руководство компании работает вместе со следственными органами СК РФ по Приморскому краю, Прокуратурой, Гострудинспекцией и Роспотребнадзором, оперативно решает вопросы и разбирается с претензиями строителей.

Музейный и театрально-образовательный комплексы возводятся во Владивостоке в рамках исполнения указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Ранее сообщалось, что ориентировочная стоимость объектов – 30 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU