Небольшие осадки, но плюсовая температура: приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшее время

12 Март 2020 2020-03-12T00:32:54+03:00

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На приморскую погоду влияют фронтальные разделы. В крае 12 февраля облачно, возможны небольшие и умеренные осадки. Местами на дорогах застыла гололедица. Юго-западный и западный ветер в течение суток будет в пределах от умеренного до сильного. Температура воздуха положительная - от 0 до +7 градусов, сообщает портал "Примпогода".

Во Владивостоке сегодня на небе переменная облачность, возможны небольшие кратковременные осадки. Местами на дорогах гололедица. Умеренный ветер дует с юга. Температура воздуха +2...+4 градуса.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Западный и юго-западный ветер по скорости будет разным - с утра слабым, а затем умеренным и сильным. Температура воздуха +3...+5 градусов.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного, утром слабый. Температура воздуха +5...+7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU