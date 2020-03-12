2020-03-12T01:10:37+03:00
Происшествия

Жительница Приморья наврала, чтобы взять кредит

Деньги возвращать обратно не собиралась
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Жительница Приморья обманным путем присвоила 20 тысяч рублейЖительница Приморья обманным путем присвоила 20 тысяч рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жительнице Октябрьского района нужны были деньги - 20 тысяч рублей. Но в кредитной организации ей бы и копейки не дали, женщина неплатежеспособная. Поэтому ей пришла в голову мысль: "А что если мне соврать? Выдумаю себе работу". Так, собственно, и поступила. Пришла в феврале прошлого года в организацию, указала в анкете ложные сведения, и кредит ей одобрили.

Поскольку возвращать средства женщина не собиралась, расчетный счет пополнять отказывалась, к тому же всех вокруг обманула - на нее щавели уголовное дело.

- Прокуратурой Октябрьского района утвержден обвинительный акт в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). Действуя обманным путем, она похитила денежные средства кредитной организации на сумму 20 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Приморского края.

Свою вину женщина уже признала. Дело направили в мировой суд, будут рассматривать по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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