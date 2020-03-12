На фото такой печальный: в Приморье разыскивают молодого парня

12 Март 2020 2020-03-12T02:16:48+03:00

Олег два месяца назад вышел из общежития и не вернулся

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18-летний Олег Устинкин 13 января этого года вышел из общежития в Уссурийске. С того дня прошло уже около двух месяцев, но молодого человека знакомые и друзья больше не видели. Его местонахождение неизвестно, а сам парень числится в списке без вести пропавших.

Общежитие находится по адресу: улица Агеева, 34 "А". Во что был одет Олег в день исчезновения не установлено. Его приметы: на вид 17-18 лет, рост 160-166 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темные, коротко подстрижены, глаза карие.

Приморцы, увидев ориентировку с фотографиями парня, отметили, что он выглядит печальным.

- "Что-то вид у парня на фото какой-то подавленный, Господи, пусть найдётся живой", "Такой печальный на фото, жизнь не сахар у парнишки".

Всех, кто хоть что-нибудь знает о местоположении Олега, просят позвонить по телефонам:

8 (4234) 32- 16- 26 - ОВД России по Уссурийску или 02, 102 – полиция;

8 914 721 22 32, 8 962 334 51 07 – волонтеры;

Также можно написать на почту: primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU