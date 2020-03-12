2020-03-12T02:36:16+03:00
Общество

Узбекистан поможет Приморью овощами и фруктами. Подписан меморандум

Стали известны итоги поездки приморской делегации в Ташкент
Константин МИХАЙЛОВ
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Узбекистан поможет разнообразить ассортимент овощных прилавков в ПриморьеУзбекистан поможет разнообразить ассортимент овощных прилавков в ПриморьеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Меморандум о взаимопонимании подписали в Ташкенте заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков и руководство холдинговой компании «Узбекозиковкатхолдинг». Это произошло во время поездки приморской делегации в Узбекистан, где велись переговоры о поставке овощей и фруктов в торговые сети Приморья.

Делегаты встретилась с предпринимателями, обсудили прямые поставки как свежей, так и сушеной продукции, осмотрели производственную базу, хранилища и логистические центры Ташкентской области.

В этом году планируется провести совместную экспозицию во Владивостоке и Ташкенте продуктов, которые стороны готовы экспортировать друг другу, сообщил Зампредседателя Правительства Приморья Константин Шестаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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