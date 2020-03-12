Задержана банда угонщиков джипов, орудовавших в Партизанске

12 Март 2020 2020-03-12T03:55:16+03:00

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Полицейские Партизанска задержали четверых ранее судимых жителей Приморья, похищавших личные автомобили «на продажу». Всё началось с заявления о краже машины марки «Mitsubishi Рajero». Авто похитили ночью с частной базы на улице Постовая, взломав замок на воротах. Сначала злоумышленники пытались угнать грузовой автомобиль, но не смогли его завести и похитили джип, не оснащенный сигнализацией.

Расследуя дело, полиция задержала четверых подозреваемых в возрасте от 22 до 33 лет, которые дали признательные показания, а также сознались еще в одном угоне внедорожника. Похищенные машины готовились на продажу. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску, возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в крупном размере). Ворам грозит срок до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU