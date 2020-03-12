2020-03-12T03:46:05+03:00
Общество

ГИБДД Приморья за день оштрафовало 337 пешеходов

Спецрейд показал: больше всего нарушителей-пешеходов во Владивостоке, Уссурийске и Артеме
Константин МИХАЙЛОВ
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Нарушая правила, пешеходы подвергаю опасности не только свою жизньНарушая правила, пешеходы подвергаю опасности не только свою жизньФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники ГИБДД Приморья 11 марта провели по всему краю рейды по предупреждению ДТП с участием пешеходов. К административной ответственности привлекли 337 пешеходов и 80 водителей.

Несоблюдение пешеходом правил дорожного движения может закончится штрафом до 1,5 тысяч рублей. А за непредоставление преимущества в движении пешеходам, пользующимся преимуществом, водителю грозит штраф в 2.5 тысячи рублей.

Больше всего пешеходов-нарушителей выявили во Владивостоке, Уссурийске и Артеме. 97, 30 и 22 человека соответственно. Первенство по недисциплинированным водителям держат Владивосток - 13 человек и Находка - 16 человек.

По данным ГИБДД с начала года на территории региона произошло 172 ДТП с участием пешеходов, 18 человек погибли, 166 – получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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