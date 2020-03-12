Парламент Приморья одобрил закон о поправке к Конституции РФ

12 Март 2020 2020-03-12T05:11:58+03:00

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12 марта на внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты поддержали Закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Соответствующее постановление было принято большинством голосов.

Проект закона президент внес в Государственную Думу 20 января года. 11 марта документ прошел третье чтение в нижней палате российского парламента и был одобрен Советом Федерации РФ. Теперь его должны одобрить не менее чем две трети региональных парламентов. Затем свою подпись поставит президент.

После этого новая процедура принятия поправок в Основной закон, которая отличается от правил, установленных действующей Конституцией будет легитимирована.

Далее Конституционный суд в течение недели проверит «не вступившие в силу положения закона» об изменении Конституции, а также порядок вступления в силу на соответствие Основному закону. Если суд сочтет эти нормы конституционными, только тогда будет проведен плебисцит.

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ИСТОЧНИК KP.RU