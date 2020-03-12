МТС и TikTok совместно проведут онлайн-конкурс для юных певцов и блогеров России

12 Март 2020 2020-03-12T07:55:37+03:00

В финале - грандиозное гала-шоу в Санкт-Петербурге, где молодые участники соревнования в живую встретятся со звездами эстрады и Интернета

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Крупнейший российский телекоммуникационный оператор ПАО «МТС» и супер популярная сегодня платформа коротких видео TikTok объявили о старте конкурсно-образовательной программы в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М». В проект вошли певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра «Эколь» Татьяна Аникина, молодые вокалисты Акмаль Ходжаниязов, Хабиб и дуэт NANCY&SIDOROV, блогеры Анриэль (@anriel), Влад Красавин (@vladkrasavin), Артем Кондратьев (@artemmkeyy) и Андрей Федотов (@fedotovandrey).

Музыканты и блогеры дадут несколько онлайн-уроков для желающих участвовать в проекте, а также станут членами жюри конкурса «ТикТокер Поколения М». Конкурс тоже будет проходить онлайн и поучаствовать в нем смогут молодые люди от 16 лет до 21 года. Нужно будет записать короткие музыкальные видео, демонстрирующие вокальные данные, или ролики в формате storytelling/comedy. Ну и, конечно, разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение_М.

По итогам этого этапа конкурса лучшие войдут в два шорт-листа: певцов и блогеров. Жюри конкурса выберет четырех финалистов, которые выступят вместе со звездами на финальном офлайн-гала-шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге. Победители получат музыкальный контракт с продюсерским центром «Эколь» и стажировки у популярных блогеров в Москве.

За загруженные в TikTok конкурсные видео, а также их просмотры МТС начислит баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги и направит на помощь тяжелобольным детям.

СПРАВКА

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU