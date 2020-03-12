2020-03-12T07:55:37+03:00
Общество

МТС и TikTok совместно проведут онлайн-конкурс для юных певцов и блогеров России

В финале - грандиозное гала-шоу в Санкт-Петербурге, где молодые участники соревнования в живую встретятся со звездами эстрады и Интернета
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
Онлайн-конкурс и офлайн гала-концерт. Фото: инстаграм pokoleniye_mОнлайн-конкурс и офлайн гала-концерт. Фото: инстаграм pokoleniye_m
Изменить размер текста:

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор ПАО «МТС» и супер популярная сегодня платформа коротких видео TikTok объявили о старте конкурсно-образовательной программы в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М». В проект вошли певица Полина Гагарина, директор продюсерского центра «Эколь» Татьяна Аникина, молодые вокалисты Акмаль Ходжаниязов, Хабиб и дуэт NANCY&SIDOROV, блогеры Анриэль (@anriel), Влад Красавин (@vladkrasavin), Артем Кондратьев (@artemmkeyy) и Андрей Федотов (@fedotovandrey).

Музыканты и блогеры дадут несколько онлайн-уроков для желающих участвовать в проекте, а также станут членами жюри конкурса «ТикТокер Поколения М». Конкурс тоже будет проходить онлайн и поучаствовать в нем смогут молодые люди от 16 лет до 21 года. Нужно будет записать короткие музыкальные видео, демонстрирующие вокальные данные, или ролики в формате storytelling/comedy. Ну и, конечно, разместить их в TikTok с хэштегом #Поколение_М.

По итогам этого этапа конкурса лучшие войдут в два шорт-листа: певцов и блогеров. Жюри конкурса выберет четырех финалистов, которые выступят вместе со звездами на финальном офлайн-гала-шоу «Поколение М: Blog&Voice» в Санкт-Петербурге. Победители получат музыкальный контракт с продюсерским центром «Эколь» и стажировки у популярных блогеров в Москве.

За загруженные в TikTok конкурсные видео, а также их просмотры МТС начислит баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги и направит на помощь тяжелобольным детям.

СПРАВКА

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабителя-рецидивиста помог задержать молодой человек в Уссурийске
Во Владивостоке не будут отменять массовые мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией
Карта «Приморец» Сбербанка набирает популярность в крае
Экс-руководство приморского ХК “Адмирал” подозревается в подделке документов
МТС и TikTok совместно проведут онлайн-конкурс для юных певцов и блогеров России
Парламент Приморья одобрил закон о поправке к Конституции РФ
В общественном транспорте Большого Камня появились терминалы для безналичной оплаты
ГИБДД Приморья за день оштрафовала 337 пешеходов
Задержана банда угонщиков джипов, орудовавших в Приморье
Узбекистан поможет Приморью овощами и фруктами. Подписан меморандум
На фото такой печальный: в Приморье разыскивают молодого парня
Жительница Приморья наврала, чтобы взять кредит
Небольшие осадки, но плюсовая температура: приморские синоптики рассказали о погоде в ближайшее время
«СТГ-Восток»: Перед строителями, которые вышли на стихийную забастовку во Владивостоке, выполняются все обязательства
2 миллиона 300 тысяч пенсионных денег незаконно получил мужчина в Приморье
Футбольный матч "Луч" - "Балтика" переносится из Владивостока в Хабаровск из-за неготовности поля
Коллаборация туризма и бизнеса: Владивосток готовится стать частью проекта «Спасибо от Сбербанка»
До начала лета парк “Минного городка” получит ливневую канализацию, заверяют городские власти
Мэрия Владивостока возвращает автобусный маршрут №63 к прежней схеме движения
Примгидромет обещает неустойчивую погоду на уикэнд
15-летнюю девочку, пропавшую в Моряке-Рыболове, нашли в тайном убежище под лестницей дома
Всё, что вы хотели узнать о коронавирусе, но не знали у кого спросить - сообщит "горячая линия"