Экс-руководство приморского ХК “Адмирал” подозревается в подделке документов

12 Март 2020 2020-03-12T07:52:30+03:00

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На бывших руководителей хоккейного клуба “Адмирал” Александра Селиванова и Сергея Сошникова завели уголовное дело. Расследование проводится органами внутренних дел совместно с УФСБ РФ по Приморскому краю. Сошников являлся генеральным директором клуба, а Селиванов генеральным менеджером. Обоих подозревают в подделке документов.

Имена Сошникова и Селиванова всплыли в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего директора по персоналу ХК "Адмирал" Ольги Тымченко, сообщает VL.RU. Следствие считает, что Тымченко под нажимом Сошникова и Селиванова подделала трудовой договор Селиванова в части выплаты ему при увольнении "золотого парашюта" - более 10 миллионов рублей. Выплата не состоялась, потому что факт подделки был вовремя обнаружен новым руководством клуба, которое и обратилось в правоохранительные органы.

Уголовное дело заведено по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Наказание по статье - ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Фигуранты уголовного дела сейчас находятся заграницей.

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ИСТОЧНИК KP.RU