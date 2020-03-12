2020-03-12T09:43:58+03:00
Общество

Грабителя-рецидивиста помог задержать молодой человек в Уссурийске

Преступник зашел в чужую квартиру и сорвал золотую цепочку с шеи 83-летней женщины
Константин МИХАЙЛОВ
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Серийного грабителя ждет наказаниеСерийного грабителя ждет наказаниеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники Госавтоинспекции, патрулируя Уссурийск, увидели на улице Заречной молодого человека, который пытался удержать вырывающегося мужчину. Полицейские быстро разобрались в ситуации и скрутили сопротивляющегося гражданина.

Оказалось, что чуть раньше этот 34-летний мужчина зашел в подъезд жилого дома вслед за незнакомой пожилой женщиной, а затем проник и в квартиру, куда пришла 83-летняя бабушка. Злоумышленник сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку с кулоном и бросился бежать. Однако на крики о помощи из соседней квартиры выбежал молодой человек, который бросился в погоню за грабителем. Причем парень не успел даже обуться. Когда неравнодушный житель Уссурийска боролся с похитителем, подъехала полиция.

В отделе внутренних дел, куда доставили задержанного выяснилось, что ранее на него уже возбуждалось 8 уголовных дел по фактам совершения корыстно-насильственных преступлений. Мужчина дал признательные показания по девяти эпизодам противоправной деятельности. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье “грабеж”. Похищенное имущество возвращено потерпевшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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