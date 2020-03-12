2020-03-12T14:08:04+03:00
Общество

Ролики студентов из Владивостока покажут на фасаде Ельцин Центра в Екатеринбурге

«Манифест цифровой утопии» выиграл зрительское голосование, а работа «Хамелеон» попала в шорт-лист
Константин МИХАЙЛОВ
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Ельцин Центр в Екатеринбурге в дни фестиваля Pixels Fest 2020. Фото: сайт ДВФУЕльцин Центр в Екатеринбурге в дни фестиваля Pixels Fest 2020. Фото: сайт ДВФУ
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Студент магистратуры «Цифровое искусство» Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета Евгений Лукута стал победителем в зрительском голосовании на международном фестивале медиа-арта Pixels Fest 2020. До 15 марта его работа будет транслироваться в Екатеринбурге на медиафасаде Ельцин Центра площадью 2200 квадратных метров.

Работа Евгения «Манифест цифровой утопии», как сообщает пресс-служба ДВФУ, отображает конфликт визуальной части со звуковым сопровождением, транслирующийся посредством машинных алгоритмов.

Кроме того, студенты 1 курса программы Digital Art Екатерина Пряничникова и Александр Сереченко представили работу «Хамелеон» и попали в шорт-лист. Их работа также будет транслироваться на фасаде Ельцин Центра в дни фестиваля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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