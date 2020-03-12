2020-03-12T11:09:26+03:00
Общество

Водитель сбил 15-летнюю девушку на трассе «Осиновка-Рудная Пристань» и скрылся с места ДТП

Полиция просит о помощи в поисках виновника наезда
Константин МИХАЙЛОВ
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Госавтоинспекция разыскивает водителя сбившего 15-летнюю девочкаГосавтоинспекция разыскивает водителя сбившего 15-летнюю девочкаФото: Милана СОКОЛ
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Медики сообщили в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» о том, что к ним за помощью обратилась 15-летняя местная жительница. Девушка получила ушибы в результате дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место происшествия в районе 304 километра автодороги «Осиновка-Рудная Пристань» в поселке Горнореченский Кавалеровского муниципального района.

Выяснилось, что девушка шла по левой обочине проезжей части навстречу автотранспорту, когда ее сбила машина. Водитель совершал обгон и не обратил внимания на человека. Виновник ДТП оказался трусом и скрылся с места наезда.

Сейчас полиция занимается поиском человека, который был за рулем и просит граждан, обладающих информацией о происшествии, либо имеющих запись видеорегистратора, обратиться в отделение ГИБДД МО МВД России «Кавалеровский» по адресу: поселок Кавалерово, улица Краснознаменная, 3. Телефоны: 8(42375) 9 19 77; 8(42375) 9 21 14 (с мобильного - 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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