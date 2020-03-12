2020-03-12T16:05:46+03:00
Общество

Скажите спасибо, что полицию не вызвали: двух девушек в пижамах затравили приморцы

Леди простояли около сорока минут на улице, но помощь к ним не спешила
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Приморская девушка в социальных сетях рассказала историю о том, как они с сестрой в пижамах вышли на улицу и остались там на 40 минут - забыли ключи от домофона. С собой у них был сотовый телефон и наспех накинутая куртка, одна. Несмотря на то, что с некоторыми людьми им в тот вечер связаться все же удалось, на помощь к ним никто не поспешил. В своих бедах леди обвинили «людскую бесчеловечность».

- «Мы решили с подружками 9 марта посидеть у меня дома, пообщаться. Дальше произошло такое, что, если бы мне рассказали, не поверила. Около 11 вечера мы с сестрой вышли проводить до такси подругу. Как только попрощались, поняли, что забыли ключ от домофона. Благо у сестры был с собой телефон - стали звонить моему мужу, но он уже спал и не слышал. Домофон тоже игнорировал, такой у него крепкий сон. Мы попробовали позвонить соседям, в одной квартире взяли трубку. Мы все объяснили, но услышали лишь: "У меня месячный ребёнок, не звоните сюда больше". Что делать? Неужели так было трудно нажать на кнопку домофона и открыть дверь? Ведь если вам звонит почтальон и просит о том же, вы не думая о своём ребёнке, открываете ему. А, может быть, там мошенник. Я же была готова предоставить документы, подтверждающие моё проживание!

Нам очень повезло, что спустя 40 минут из подъезда вышли другие соседи, и мы зашли. Если бы не эти люди, ещё максимум минут 15, и мне кажется могли себе что-нибудь, да отморозить. А вам, уважаемые, из квартиры номер **, огромное спасибо за помощь! Если вы знаете, что такое бумеранг, то к вам вернётся ваше отношение. Вы не думаете, что в любой момент можете оказаться в похожей ситуации, а то и хуже! И вам могут также отказать. Так вот я бы посмотрела на ваши действия и вашу реакцию».

Приморские жители, прочитавшие пост девушки в популярном инстаграм-паблике, буквально начали травить леди.

- «Вы напились, не смогли трезво оценить ситуацию (это я про пижамы и отсутствие ключей), а виноваты соседи? Серьёзно? Не вы, не спящий муж, а соседи? Нашли на что жаловаться! Скажите спасибо, что вам наряд полиции не вызвали за нарушение порядка и вызывающий вид. Можете сейчас "откусываться" сколько угодно, но я права!», - пишет некая Елена.

Ее поддержали и другие жительницы, например, Евгения с Ольгой.

«Почему у вас виновата женщина с месячным ребёнком, которая ничем вам не обязана? А, собственно, не вы, потому что вышли ночью зимой на улицу без верхней одежды и без ключа?!»

«Забавно, муж крепко спал, а соседям с месячным ребенком спать не обязательно! Они должны всем забывчивым двери открывать».

Судя по лайкам, их мнения разделили сотни людей. Одна из жительниц даже рассказала, что из-за таких, как автор публикации, иногда отключает домофон.

- То соседи, то электрик, то сантехник и т.д, - в день по 15 раз «Откройте». Даже на время не смотрят. Вот из-за таких звонящих в домофон вынуждена была его отключить!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Скажите спасибо, что полицию не вызвали: двух девушек в пижамах затравили приморцы
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