2020-03-13T00:46:29+03:00
Происшествия

Приморье захватила тыловая часть циклона, но снег пойдет не на всей территории

В крае похолодало на несколько градусов
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На Приморье влияет циклон из Амурской областиНа Приморье влияет циклон из Амурской областиФото: Олег ЗОЛОТО
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На приморскую погоду сегодня, 13 марта, влияет тыловая часть циклона, направляющегося к Хабаровску. По данным синоптиков портала "Примпогода", на небе преимущественно стоит переменная облачность, а на дорогах застыла гололедица. Жителям северо-востока в эти сутки стоит ожидать небольшой снег. Температура воздуха -6...+3 градуса. Северо-западный и западный ветер по скорости будет то умеренным, то сильным.

Во Владивостоке сегодня ветрено, но осадки не выпадут. На небе переменная облачность, местами на дорогах гололедица. Сильный утренний ветер берет направление с запада и юго-запада, в течение дня он будет иногда стихать до умеренного. Температура воздуха на несколько градусов ниже, чем вчера: +1...-1 градус.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -1...+1 градус.

В Находке переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...+2 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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