Какой красавец: жительницы Приморья о разыскиваемом парне

13 Март 2020 2020-03-13T02:02:48+03:00

В последний раз Сергей выходил на связь с родными два месяца назад

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Два месяца назад 25-летний парень по имени Сергей безвестно пропал. О его местонахождении нет никакой информации, родные тщетно пытаются его найти. В последний раз Сергей выходил с ними на связь в начале января 2020 года. Предполагаемое место пропажи - город Владивосток.

Сергей Бабиков плотного телосложения с темно-русыми волосами. Роста невысокого: 160-165 сантиметров. Близкие парня рассказывают, что у него не спине много родинок.

После того как в интернете опубликовали ориентировку парня, приморские девушки отметили его привлекательную внешность, назвали красавцем. Но флер романтики развеяли его знакомые - в комментариях отметили, что последние два года Сергей общался не с самой лучшей компанией, пусть сам и человек неплохой.

- Насколько знаю, общался с плохой компанией... Видела его до Нового года. Надеюсь, все хорошо, - пишет некая Дарья.

Если кто-то видел самого парня или очень похожего на него молодого человека, то он может позвонить по телефону: 8 914-721-22-32. Родным людям важна любая информация о нем.

ИСТОЧНИК KP.RU