Стоим, стоим и снова стоим: владивотстокцы об утренних пробках

13 Март 2020 2020-03-13T02:23:07+03:00

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Утро для спешащих на работу и учебу владивостокцев началось традиционно - с транспортного коллапса. Дорожную ситуацию сервис "Яндекс" оценивает на 5 баллов. Пробки отмечаются в четырех районах города.

Самый масштабный затор, как впрочем и каждый день, тянется по проспекту 100-летия. Красным цветом обведены маршруты в обе стороны. К ним примыкают проблемные участки на улицах: Русская, Постышева, Фирсова, Бородинская, Магнитогорская. Также пробка захватывает и Некрасовский путепровод. Вместе с ним стоит проспект Красного Знамени и Военное шоссе.

Желтым цветом отмечен Золотой мост в сторону центра, красным - Светланская, Луговая и Снеговая улицы.

"Разговорчики" жителей на онлайн-карте сегодня практически мирные - по крайней мере без матов.

- "Стоим, стоим и снова стоим", "Одни ямы, где дороги?", "Уже пробка!"

ИСТОЧНИК KP.RU