2020-03-13T02:23:07+03:00
Общество

Стоим, стоим и снова стоим: владивотстокцы об утренних пробках

Сервис "Яндекс" оценил транспортный коллапс на 5 баллов
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Во Владивостоке образовались пробки. Карта "Яндекс"Во Владивостоке образовались пробки. Карта "Яндекс"
Изменить размер текста:

Утро для спешащих на работу и учебу владивостокцев началось традиционно - с транспортного коллапса. Дорожную ситуацию сервис "Яндекс" оценивает на 5 баллов. Пробки отмечаются в четырех районах города.

Самый масштабный затор, как впрочем и каждый день, тянется по проспекту 100-летия. Красным цветом обведены маршруты в обе стороны. К ним примыкают проблемные участки на улицах: Русская, Постышева, Фирсова, Бородинская, Магнитогорская. Также пробка захватывает и Некрасовский путепровод. Вместе с ним стоит проспект Красного Знамени и Военное шоссе.

Желтым цветом отмечен Золотой мост в сторону центра, красным - Светланская, Луговая и Снеговая улицы.

"Разговорчики" жителей на онлайн-карте сегодня практически мирные - по крайней мере без матов.

- "Стоим, стоим и снова стоим", "Одни ямы, где дороги?", "Уже пробка!"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэрия столицы Приморья начала поиск организаций, которые отремонтируют Некрасовский путепровод
Открытки с видами Приморья появились в Сбербанк Онлайн
Галерея "Артэтаж" 20 марта представит во Владивостоке новую выставку «Глубина сердечного опыта»
«Я терпел 9 часов»: дерзкий житель Приморья не выдержал и закурил на борту самолета
Следить за весом советуют власти Владивостока водителям большегрузов
“Вегетарианство – дорогое удовольствие”, - заявляет Приморскстат и подкрепляет свое заявление цифрами
Несмотря на коронавирус, в феврале через Владивосток стали больше летать
Наступил на ногу в автобусе — получи удар ножом. Во Владивостоке мужчину чуть не убили за неуклюжесть
Стоим, стоим и снова стоим: владивотстокцы об утренних пробках
Сбербанк проводит совместную акцию с авиакомпанией «Победа»
Какой красавец: жительницы Приморья о разыскиваемом парне
Приморье захватила тыловая часть циклона, но снег пойдет не на всей территории
Скажите спасибо, что полицию не вызвали: двух девушек в пижамах затравили приморцы
Ролики студентов из Владивостока покажут на фасаде Ельцин Центра в Екатеринбурге
Водитель сбил 15-летнюю девушку на трассе «Осиновка-Рудная Пристань» и скрылся с места ДТП
Грабителя-рецидивиста помог задержать молодой человек в Уссурийске
Во Владивостоке не будут отменять массовые мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией