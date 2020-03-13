Наступил на ногу в автобусе — получи удар ножом. Во Владивостоке мужчину чуть не убили за неуклюжесть

13 Март 2020 2020-03-13T03:32:07+03:00

Дело о нападении за отдавленную в автобусе ногу направлено в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Прокуратура Советского района Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который ударил ножом незнакомого мужчину за то, что тот наступил на ногу в автобусе.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Вечером после работы потерпевший добирался домой на общественном транспорте и в людской толчее случайно наступил на ногу некому гражданину. Последний не ограничился возмущенными возгласами, а вышел из автобуса вслед за неосторожным пассажиром, нагнал его по дороге к дому и нанес удар ножом в грудь. Затем, понаблюдав за раненым еще некоторое время, скрылся.

Колото-резаная рана, которую получил мужчина была расценена следствием как опасная для жизни, то есть потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью. Прокуратура сообщила, что уголовное дело направлено в Советский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Фигуранту дела грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU