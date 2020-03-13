“Вегетарианство – дорогое удовольствие”, - заявляет Приморскстат и подкрепляет свое заявление цифрами

13 Март 2020 2020-03-13T03:42:42+03:00

Специалисты советуют запасать яйца к Пасхе уже сейчас

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Потребительские цены в феврале 2020 года на плодоовощную продукцию выросли на 9%, сообщает статистическое ведомство края. И уточняет – возросли цены на лук репчатый, свеклу столовую, свежие огурцы, чеснок, морковь на 9 - 16%. Свежие помидоры стали дороже в 1,3 раза, капуста белокочанная – в 1,4 раза. Отмечено также увеличение цен на лимоны, яблоки и виноград на 2 - 5%, однако на бананы цены снизились на 3%.

К приятным новостям Приморскстат относит снижение цен на 1% на свинину и говядину бескостную, окорочка куриные и мясо индейки, на 2% на масло оливковое, сахар, рыбу мороженую неразделанную.

В группе макаронно-крупяных изделий при росте цен на крупу гречневую ядрицу на 2%, подешевели крупа манная, овсяная и перловая на 1%, пшено – на 4%.

Также специалисты в области статистики посоветовали начать запасаться яйцами к Пасхе уже сейчас, так как цены на яйца куриные за месяц снизились на 11%.

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ИСТОЧНИК KP.RU