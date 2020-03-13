2020-03-13T04:13:14+03:00
Общество

Следить за весом советуют власти Владивостока водителям большегрузов

Штраф можно получить на пункте весового контроля на “Заре”
Константин МИХАЙЛОВ
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Перевес накажут штрафом. Фото: сайт администрации ВладивостокаПеревес накажут штрафом. Фото: сайт администрации Владивостока
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Стационарный пункт весового контроля начал работу во Владивостоке в районе остановки общественного транспорта «Фабрика Заря». Пункт прошел необходимые тестовые испытания, имеет площадку, соответствующие дорожные знаки и работает в штатном режиме.

Теперь большегрузную технику, передвигающуюся по улицам Владивостока с превышением допустимой максимальной массы, ждут штрафы, сообщает управление дорог и благоустройства городской администрации. И есть уже первый нарушитель. Им стал местный житель на своем автомобиле Isuzu Giga. Машина передвигалась с существенным перегрузом. Размер штрафа составил 7 255 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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