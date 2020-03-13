«Я терпел 9 часов»: дерзкий житель Приморья не выдержал и закурил на борту самолета

13 Март 2020 2020-03-13T04:55:52+03:00

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Тысячи метров над землей. Самолет «Москва-Владивосток». На борту, как и принято, десятки пассажиров. Один из них оказался самым смелым, а его слабой стороной была выдержка. Перелет для курящего мужчины стал настоящим испытанием. Только вот этот уровень пройти ему не удалось. Он зашел в туалет, вытащил сигарету и закурил. Экипажу воздушного судна пассажир заявил: «Я терпел 9 часов, а перед посадкой не выдержал».

Мужчина и не знал, что за такое поведение ему грозит административный штраф. В аэропорту Владивостока 36-летнего «героя» уже ждали сотрудники транспортной полиции. Позже нетерпеливый пассажир признал свою вины, но от наказания это его не избавило.

- В отношении нарушителя, сотрудниками транспортной полиции составлен протокол по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях», - отметили пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В ведомстве отметили, что курение на борту самолета обошлось владивостокцу в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU