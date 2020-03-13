2020-03-13T05:09:36+03:00
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Галерея "Артэтаж" 20 марта представит во Владивостоке новую выставку «Глубина сердечного опыта»

Kate Zokh художница из Приморья, давно живущая за рубежом, выступает «патологоанатом», вскрывающим следы «сердечных дел»
Константин МИХАЙЛОВ
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Картина Kate ZokhКартина Kate Zokh
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Выставка работ художницы Kate Zokh под названием «Глубина сердечного опыта» откроется в галерее современного искусства “Артэтаж” на Океанском проспекте, 9 в 19 часов 20 марта.

Последние тринадцать лет Kate Zokh жила в странах Азии, что отразилось на ее авторском стиле, сообщают организаторы экспозиции. Родилась Катя во Владивостоке, школу закончила в Таиланде, поступила в университет в Сингапуре, а закончила его в Гонг Конге. Также художнице довелось учиться и работать в Шанхае.

Увлечение психологией и самоанализом сформировало собственный стиль художницы — философский символизм. В серии работ «Глубина сердечного опыта», Kate Zokh погружается в микрокосмос собственного тела и души, препарирует личные переживания.

«Я верю, что мои холсты живые — они чувствуют, видят, слышат, дышат и живут вместе со мной... Иногда кажется, будто холст пишет меня, а не наоборот. Это он заставляет смотреть вглубь себя и не оставляет возможности солгать, показывая зеркальное отражение моего внутреннего мира чувств» — говорит автор о своих работах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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