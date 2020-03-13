2020-03-13T07:07:24+03:00
Происшествия

Лишенный прав водитель спровоцировал смертельное ДТП на федеральной трассе в Приморье

По вине мужчины погибли два человека, включая подростка [видео]
Милана СОКОЛ
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Трагедия унесла жизни двоих человекТрагедия унесла жизни двоих человекФото: Милана СОКОЛ
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Авария с участием двух авто произошла на трассе А-370, утром, 13 марта. По предварительной информации, виновником происшествия стал 57-летний мужчина, которого в прошлом году лишили прав за пьянку. Выезд на встречную полосу привел к трагедии.

Полицейские проводят проверку по факту аварии на 586-ом километре трассы «Уссури», недалеко от поселка Светлый. По словам очевидцев, водитель Mazda MPV решил обогнать большегруз, движущийся перед ним, однако не убедился в безопасности маневра. Тяжелая машина на всем ходу протаранила встречную Toyota Corsa.

В момент происшествия в Toyota помимо 41-летнего водителя находились несовершеннолетние пассажиры. 17-летний юноша, как и водитель погиб на месте. Второго подростка и виновника страшной аварии госпитализировали.

– В 2019 году водитель Mazda был лишен водительского удостоверения за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а ранее мужчина привлекался к ответственности за выезд на полосу встречного движения. Его общий стаж вождения составляет 28 лет, – отметила пресс-служба ОМВД России по Черниговскому району.

Смертельное ДТП на приморской трассе.Видео: dpskontrol125rus

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ИСТОЧНИК KP.RU

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