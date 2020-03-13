Мэрия столицы Приморья начала поиск организаций, которые отремонтируют Некрасовский путепровод
Администрация Владивостока объявила аукцион на поиск подрядчиков, которые произведут комплексный ремонт путепровода от остановки «Некрасовская» до стадиона «Строитель». Протяженность ремонтируемого участка составит около двух километров.
Требуется отремонтировать бетонные конструкции, тротуары и дорожное покрытие, восстановить системы ливневой канализации, заменить ограждения и установить новые опоры освещения. Управление дорог и благоустройства города сообщает, что работы будут проводить поэтапно. Движение транспорта на время ремонта прерываться не будет — работы будут вестись по полосам.
Привести покрытие дороги в порядок планируют к 1 сентября. К этой же дате должны починить освещение. Далее проведут ремонт ограждений путепровода.
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ИСТОЧНИК KP.RU