Мэрия столицы Приморья начала поиск организаций, которые отремонтируют Некрасовский путепровод

13 Март 2020 2020-03-13T06:38:03+03:00

Основные работы на путепроводе должны закончить к осени. Фото: сайт администрации Владивостока

Власти обещают, что в ходе ремонта трассу перекрывать полностью не будут

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Администрация Владивостока объявила аукцион на поиск подрядчиков, которые произведут комплексный ремонт путепровода от остановки «Некрасовская» до стадиона «Строитель». Протяженность ремонтируемого участка составит около двух километров.

Требуется отремонтировать бетонные конструкции, тротуары и дорожное покрытие, восстановить системы ливневой канализации, заменить ограждения и установить новые опоры освещения. Управление дорог и благоустройства города сообщает, что работы будут проводить поэтапно. Движение транспорта на время ремонта прерываться не будет — работы будут вестись по полосам.

Привести покрытие дороги в порядок планируют к 1 сентября. К этой же дате должны починить освещение. Далее проведут ремонт ограждений путепровода.

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ИСТОЧНИК KP.RU