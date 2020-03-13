2020-03-13T09:11:16+03:00
Общество

Тигры и леопарды появились в здании правительства Приморья. Но только на фотографиях

Выставку, посвященную редким крупным кошачьим, проводит нацпарк “Земля леопарда”
Константин МИХАЙЛОВ
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Фото тигров и леопардов выставлены в здании приморского правительства. Фото: нацпарка "Земля леопарда"Фото тигров и леопардов выставлены в здании приморского правительства. Фото: нацпарка "Земля леопарда"
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Новая фотовыставка-экскурсия о леопардах и тиграх, живущих в национальном парке «Земля леопарда», начала работу в здании Правительства Приморского края сегодня, 13 марта. К такому формату экспозиции «Земля леопарда» обратилась впервые, сообщает сайт заповедника. Экспонатами выставки стали сразу 25 фотографий дикой природы и животных с ярким текстовым сопровождением, в котором даются факты о нацпарке и его обитателях, интересные истории. Представлены фотоработы таких мастеров, как Николай Зиновьев, Василий Солкин, Сергей Горшков, Тосидзи Фукуда, Борис Бобчиневский, Денис Кочетков и других.

«Открытие такой масштабной выставки – большое событие в жизни Владивостока, ведь теперь жители и гости города смогут увидеть, насколько велико природное наследие Приморья, смогут осознать ценность общего достояния, – отметила Олеся Малюкова, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по экопросвещению и туризму.

Выставка расположилась на первом этаже здания правительства края (ул. Светланская, 22) и будет работать до конца апреля. Вход – свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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