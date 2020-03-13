Бывший ректор ДВФУ лишен звания полковника, оштрафован на 500 000 рублей и отправится в колонию общего режима на 7 лет.

13 Март 2020 2020-03-13T09:11:10+03:00

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12 марта в Москве состоялось слушание по апелляционной жалобе экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца. Он пытался смягчить приговор, который был вынесен ранее Тихоокеанским флотским военным судом по делу о системе «Электронный университет».

Апелляционный военный суд посчитал вынесенное решение справедливым и оставил его без изменений, — сообщил журналистам представитель суда. Теперь приговор вступил в законную силу.

Напомним, Иванец, находясь в должности ректора, и зная, что работы по разработке и внедрению информационно-технической системы «Электронный университет» выполнены не полностью, перечислил подрядчикам деньги университета.

11 ноября 2019 года на тот момент уже бывший ректор ДВФУ Сергей Иванец был признан виновным в растрате 17 миллионов рублей и приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии. Также подсудимого обязали выплатить штраф в полмиллиона рублей, лишили воинского звания «полковник» и права занимать руководящие должности.

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ИСТОЧНИК KP.RU