Все пассажиры лайнера Diamond Princess, находившиеся на карантине во Владивостоке, отпущены домой

13 Март 2020 2020-03-13T09:11:03+03:00

Пассажиров лайнера "Diamond Princess" на карантине во Владивостоке больше нет. Фото: сайт правительства Приморского края

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Сегодня, 13 марта закончился карантин у семейной пары, путешествовавшей на круизном лайнере Diamond Princess. Из инфекционного отделения Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке люди выписаны и отправились домой. По данным приморского Роспотребнадзора мужчина и женщина здоровы, чувствуют себя хорошо.

Ранее, 6 марта из этой же больницы уже были выписаны семь пассажиров лайнера. У них также не был обнаружен коронавирус COVID - 19. Супруги же, которые тоже находилась на лайнере, вернулись в Приморье на неделю позже основной группы, поэтому им пришлось задержаться на карантине во Владивостоке.

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ИСТОЧНИК KP.RU