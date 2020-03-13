2020-03-13T09:08:09+03:00
Происшествия

Не пьем, а лечимся: пациент больницы Владивостока выпал из окна и был повторно госпитализирован

Мужчина надеялся тайком купить спиртное в магазине поблизости
Милана СОКОЛМарк КАПУСТИН
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Пациент умудрился выпасть из окна больницы и получить новые травныПациент умудрился выпасть из окна больницы и получить новые травныФото: Алексей БУЛАТОВ
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Настоящая трагикомедия разыгралась в вечернее время в ВКБ № 2 из-за неугомонного пациента. Мужчина решил поправить здоровье весьма неординарным способом – подкрепиться горячительным. При этом для похода в магазин он выбрал не дверь, а окно. Ну обо всем по порядку.

Казалось бы, что может случиться в больнице, где все под присмотром врачей, лежи себе, да получай лечение. Однако пациент нейрохирургического отделения доказал, что бывает всякое и госпитализированным можно быть дважды, при чем уже числясь в стационаре.

Дело в том, что Василий (имя изменено) решил разнообразить скучные больничные будни бутылочкой спиртного. О нарушении режима пациент естественно не задумывался, впрочем, не остановил мужчину и закрытый на ключ выход. 41-летний приморец попытался выбраться на улицу через окно, но не удержался и спикировал с 3-го этажа.

Неприятную новость персоналу сообщили другие пациенты отделения. Мужчине понадобилась срочная помощь медиков. Во время падения он сломал ногу и ребра, а также травмировал голову. Василию придется задержаться в больнице, а полицейским провести проверку по факту несчастного случая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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