Выставка “Город” в 27-ой раз пройдет во Владивостоке в апреле

13 Март 2020 2020-03-13T10:16:30+03:00

На 26-ой выставке "Город" в 2019 году. Фото: архив КП

Новейшие строительные технологии будут интересны не только специалистам в области строительства

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27-я международная строительная выставка «ГОРОД» пройдет во Владивостоке с 15 по 17 апреля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена». По информации организатора выставки ООО «Дальэкспоцентр», на сегодня уже подано более 100 заявок на участие. Среди участников компании из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Калужской, Иркутской, Новосибирской областей, Краснодарского, Хабаровского, Приморского краев, Республики Саха (Якутия) и Финляндии.

Как сообщает сайт правительства края, гостям выставки представят широкий спектр строительных и отделочных материалов, конструкций, технологий возведения промышленных сооружений и жилых зданий различной этажности, оборудования для производства строительной продукции, инструментов, спецтехники. Услуги для благоустройства придомовых территорий и общественных пространств.

Вход на выставку свободный для всех желающих. А приглашают посетить мероприятие и специалистов строительного комплекса, и просто жителей края, желающих выбрать необходимые строительные материалы, получить консультации по выбору проекта, технологий, застройщика, ипотеки, кредитования.

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ИСТОЧНИК KP.RU