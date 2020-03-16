Полет неуправляемой малолитражки во Владивостоке закончился крайне печально

16 Март 2020 2020-03-16T01:04:45+03:00

Водитель не справился с управлением и машину занесло в леера. Фото: AK_VDK, dps_vl

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Авария с Honda Fit произошла в ночное время на Некрасовской. Как уверяют очевидцы, скорость малолитражки была довольно высокой. Неудачный маневр закончился госпитализацией 5 человек.

ДТП случилось возле дома № 59 на Некрасовкой. По информации аварийного комиссара, который выезжал на место аварии, водитель не справился с управлением и протаранил леера. В момент столкновения машина была забита людьми.

От удара Fit отлетел на несколько метров. Фото: AK_VDK, dps_vl

Очевидцы в срочном порядке вызвали скорую и полицию. Неудачный маневр отправил на больничную койку не только водителя, но и 4 пассажиров.

У авто оказалась разбита вся передняя часть. Фото: AK_VDK, dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU