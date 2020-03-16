Полет неуправляемой малолитражки во Владивостоке закончился крайне печально
Авария с Honda Fit произошла в ночное время на Некрасовской. Как уверяют очевидцы, скорость малолитражки была довольно высокой. Неудачный маневр закончился госпитализацией 5 человек.
ДТП случилось возле дома № 59 на Некрасовкой. По информации аварийного комиссара, который выезжал на место аварии, водитель не справился с управлением и протаранил леера. В момент столкновения машина была забита людьми.
От удара Fit отлетел на несколько метров. Фото: AK_VDK, dps_vl
Очевидцы в срочном порядке вызвали скорую и полицию. Неудачный маневр отправил на больничную койку не только водителя, но и 4 пассажиров.
У авто оказалась разбита вся передняя часть. Фото: AK_VDK, dps_vl
ИСТОЧНИК KP.RU