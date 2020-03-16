Вот это сервис: благородный поступок приморского таксиста обсуждают в сети

16 Март 2020 2020-03-16T01:13:55+03:00

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История, рассказанная девушкой в популярном сообществе Уссурийска, вызвала удивление у местного населения. Действия водителя такси, который помог травмированной пассажирке, не остались без благодарности.

– Хочу поблагодарить таксиста. Предыстория. Утром перед работой упала на льду, спустя час работы поехала в травпункт из-за боли в коленях, забыла документы дома. Заказала такси, приехал, водитель мало того что аккуратно ехал, каждую кочку притормаживал, чтоб больно мне не было, и доехав до дома занес меня в подъезд на руках и обратно в машину, привез в травпункт и занес в помещение до лавочки. 1'000'000 благодарностей, побольше бы таких добрых и отзывчивых людей! Надеюсь, вы сейчас читаете этот пост, знайте, ваша помощь бесценна!,– поделилась жительница города на страничке Марка Чернослива (mark2_che).

Естественно, что подобное поведение мужчины вызвало бурю эмоций и добрых слов, особенно от женской половины.

– Спасибо доброму человеку! Жизнь становится светлее, когда узнаешь о нормальных и отзывчивых людях,– отмечает местная жительница.

Помимо слов благодарностей особо романтические натуры и вовсе готовы отправить пару под венец.

– Потом также занес в ЗАГС,– отшучиваются пользователи сети.

Как удалось выяснить, пострадавшей девушке 19 лет. Мама пассажирки еще раз обратилась к водителю такси и лично от себя поблагодарила за помощь дочери.

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ИСТОЧНИК KP.RU