Мясо кладет прямо на урну: жители Владивостока рассказали, где не стоит покупать шашлык
Пользователи популярного приморского сообщества явно не порадовались фото, опубликованном в сети. Очевидцы запечатлели процесс приготовления шашлыка в одной из популярных точек Владивостока. Как утверждают свидетели, повар попросту складывал мясо на урну для мусора, чем буквально шокировал окружающих.
Шашлык, сложенный на урне, возмутил очевидцев. Фото: dps_controlnews
Как уверяют горожане, шашлычная расположена при повороте со Снеговой,71, на Карьерную. У местных жителей уже назрело много вопросов к владельцам забегаловки.
– Обратите внимание, они и шаурму без перчаток делают. Сам там заказывал, пришлось делать замечание, – поделился очевидец.
Также жители города уверяют, что работники общепита сливают все отходы в придорожную канаву, отчего летом по району распространяется смрад.
При этом павильон довольно популярен среди военных, которые служат неподалеку, а также сотрудников асфальтового завода. Не исключено, что после подобных сообщений сомнительное место проверят ответственные инстанции.
ИСТОЧНИК KP.RU