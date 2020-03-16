Мясо кладет прямо на урну: жители Владивостока рассказали, где не стоит покупать шашлык

16 Март 2020 2020-03-16T01:56:31+03:00

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Пользователи популярного приморского сообщества явно не порадовались фото, опубликованном в сети. Очевидцы запечатлели процесс приготовления шашлыка в одной из популярных точек Владивостока. Как утверждают свидетели, повар попросту складывал мясо на урну для мусора, чем буквально шокировал окружающих.

Шашлык, сложенный на урне, возмутил очевидцев. Фото: dps_controlnews

Как уверяют горожане, шашлычная расположена при повороте со Снеговой,71, на Карьерную. У местных жителей уже назрело много вопросов к владельцам забегаловки.

– Обратите внимание, они и шаурму без перчаток делают. Сам там заказывал, пришлось делать замечание, – поделился очевидец.

Также жители города уверяют, что работники общепита сливают все отходы в придорожную канаву, отчего летом по району распространяется смрад.

При этом павильон довольно популярен среди военных, которые служат неподалеку, а также сотрудников асфальтового завода. Не исключено, что после подобных сообщений сомнительное место проверят ответственные инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU