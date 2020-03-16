Ветерана Великой Отечественной защитила прокуратура в Приморье
Уссурийской городской прокуратуре пришлось разбираться в ситуации, когда администрация городского округа сняла с учета в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий ветерана Великой Отечественной войны, сообщил сайт ведомства.
Прокурорская проверка установила, что мужчина долгое время жил в селе в неблагоустроенном частном доме. Когда старик уже просто не смог самостоятельно справляться с тяготами деревенского быта, он переехал в квартиру дочери. Чиновники тут же вычеркнули бывшего солдата из списков на улучшение жилищных условий. Прокуратура посчитала, что переезд ветерана был вынужденным, а значит нарушены Федеральный Закон «О ветеранах» и Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконным решения администрации. Суд удовлетворил требования прокурора. Права ветерана Великой Отечественной войны восстановлены и он обеспечен благоустроенным жильем.
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ИСТОЧНИК KP.RU