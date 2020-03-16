2020-03-16T03:56:29+03:00
Общество

Новый авиарейс между Владивостоком и Южно-Сахалинском появится 31 марта

Перелет в одну сторону обойдется от 6590 рублей
Константин МИХАЙЛОВ
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31 марта отроется новый рейс Владивосток - Южно-Сахалинск31 марта отроется новый рейс Владивосток - Южно-СахалинскФото: Сергей БАЛАНОВ
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Новое направление появилось в расписании авиакомпании Nordwind Airlines. Прямые рейсы из Владивостока в Южно-Сахалинск и обратно планируют запустить с 31 марта. Сайт авиаперевозчика сообщает, что полеты будут выполняться на комфортабельных современных авиалайнерах Эмбраер-190 в компоновке 110 кресел экономического класса.

Расписание составлено таким образом, чтобы лайнеры вылетали из Владивостока и возвращались в дневное время суток. Каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье вылеты из Владивостока в 16:20. Прибытие в Южно-Сахалинск в 18:55. Обратные рейсы будут вылетать в 20:05 и прибывать во Владивосток в 21:00.

Nordwind предлагает промо-тарифы на новые рейсы от 6 590 рублей в одну сторону. Билеты уже доступны для покупки на сайте компании и в авиакассах.

СПРАВКА

Nordwind Airlines — российская авиакомпания, образованная в 2008 году. Является дочерней авиакомпанией туроператора «Пегас Туристик». Базируется в московском аэропорту Шереметьево. Nordwind Airlines ежегодно входит в десятку крупнейших авиакомпаний страны по количеству перевезенных пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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