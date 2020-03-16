Продолжается ликвидация последствий выброса мазута на складе нефтепродуктов в Находке

16 Март 2020 2020-03-16T04:37:23+03:00

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Основной объем работ по сбору мазута, попавшего в акваторию озера Соленое из емкости с топливом на складе нефтепродуктов в районе котельной №3.4 в Находке, уже завершен, - информирует сайт правительства Приморского края.

Находящийся на месте происшествия генеральный директор краевого предприятия «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов сообщил, что спасательные подразделения и аварийные бригады значительную часть мазута уже собрали. К проведению работ привлечены 144 человека и 35 единиц спецтехники, в том числе экскаваторы, погрузчики, вакуумные машины и самосвалы.

Авария на котельной произошла около полуночи 13 марта. В хранилище вместимостью 3000 кубических метров находилось около 2500 тонн мазута. Выброс произошел через верхнюю часть емкости для хранения топлива после хлопка, причины которого специалисты сейчас устанавливают, говорится в сообщении на сайте. Часть мазута вытекла на прилегающую территорию и попала в озеро Соленое и на его прибрежную линию.

На территории городского округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU