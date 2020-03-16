2020-03-16T05:20:51+03:00
Общество

ДВФУ, опасаясь коронавируса, переходит на электронное обучение

Скоро студентам и преподавателям не нужно будет сидеть в аудиториях университета
Константин МИХАЙЛОВ
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ДВФУ переходит в режим онлайнДВФУ переходит в режим онлайнФото: Игорь НОВИКОВ
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Дальневосточный федеральный университет разработал план по переходу на электронное обучение. Это позволит обезопасить студентов и сотрудников от рисков распространения коронавирусной инфекции и одновременно сохранить качество образования, сообщает сайт вуза.

Занятия в университете будут идти по утвержденному расписанию, но студентам и преподавателям необходимости находится в аудиториях уже не будет. Лекционные и семинарские занятия будут проводиться в формате вебинаров через университетскую электронную систему. Подключиться к ним можно будет из дома или общежития.

“У наших студентов есть дистанционный доступ к научной библиотеке, подпискам на реферативные и полнотекстовые научные базы, к методическим материалам, записям вебинаров и лекций через LMS-систему», — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов.

17 марта 2020 года в ДВФУ состоится Ученый совет, который рассмотрит и примет решение о переходе на новую образовательную модель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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