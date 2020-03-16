ДВФУ, опасаясь коронавируса, переходит на электронное обучение
Дальневосточный федеральный университет разработал план по переходу на электронное обучение. Это позволит обезопасить студентов и сотрудников от рисков распространения коронавирусной инфекции и одновременно сохранить качество образования, сообщает сайт вуза.
Занятия в университете будут идти по утвержденному расписанию, но студентам и преподавателям необходимости находится в аудиториях уже не будет. Лекционные и семинарские занятия будут проводиться в формате вебинаров через университетскую электронную систему. Подключиться к ним можно будет из дома или общежития.
“У наших студентов есть дистанционный доступ к научной библиотеке, подпискам на реферативные и полнотекстовые научные базы, к методическим материалам, записям вебинаров и лекций через LMS-систему», — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов.
17 марта 2020 года в ДВФУ состоится Ученый совет, который рассмотрит и примет решение о переходе на новую образовательную модель.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU