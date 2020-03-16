2020-03-16T06:17:43+03:00
Общество

В Хасанском районе Приморья один мужчина проломил другому череп по ошибке

Местный житель в темноте перепутал со своим обидчиком постороннего гражданина и убил его
Константин МИХАЙЛОВ
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Суд назначил наказание семь лет колонии строгого режимаСуд назначил наказание семь лет колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Хасанский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя 1993 года рождения по части 4 статьи 111 УК РФ. Преступление было совершено в одну из сентябрьских ночей 2019 года в селе Барабаш. Пьяный мужчина решил выяснить отношения со своим недругом и, вооружившись обрезком водопроводной трубы, подкараулил обидчика в темноте. Однако по ошибке удар по голове достался совсем не тому, кому предназначался.

Потерпевший получил закрытый перелом правой лобной, теменной и височной костей черепа, множественные кровоизлияния под твердую мозговую оболочку, ушиб головного мозга и от полученных травм в тот же день скончался в больнице.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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