В Хасанском районе Приморья один мужчина проломил другому череп по ошибке
Хасанский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя 1993 года рождения по части 4 статьи 111 УК РФ. Преступление было совершено в одну из сентябрьских ночей 2019 года в селе Барабаш. Пьяный мужчина решил выяснить отношения со своим недругом и, вооружившись обрезком водопроводной трубы, подкараулил обидчика в темноте. Однако по ошибке удар по голове достался совсем не тому, кому предназначался.
Потерпевший получил закрытый перелом правой лобной, теменной и височной костей черепа, множественные кровоизлияния под твердую мозговую оболочку, ушиб головного мозга и от полученных травм в тот же день скончался в больнице.
Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU