В Хасанском районе Приморья один мужчина проломил другому череп по ошибке

16 Март 2020 2020-03-16T06:17:43+03:00

Местный житель в темноте перепутал со своим обидчиком постороннего гражданина и убил его

Изменить размер текста: A A

Хасанский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя 1993 года рождения по части 4 статьи 111 УК РФ. Преступление было совершено в одну из сентябрьских ночей 2019 года в селе Барабаш. Пьяный мужчина решил выяснить отношения со своим недругом и, вооружившись обрезком водопроводной трубы, подкараулил обидчика в темноте. Однако по ошибке удар по голове достался совсем не тому, кому предназначался.

Потерпевший получил закрытый перелом правой лобной, теменной и височной костей черепа, множественные кровоизлияния под твердую мозговую оболочку, ушиб головного мозга и от полученных травм в тот же день скончался в больнице.

Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU