2020-03-16T06:23:10+03:00
Общество

Пожароопасный сезон объявлен в Приморском крае

В постановление правительства региона попало 21 муниципальное образование
Константин МИХАЙЛОВ
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Пожароопасный сезон объявлен в Приморье на 21 территории. Фото: primorsky.ruПожароопасный сезон объявлен в Приморье на 21 территории. Фото: primorsky.ru
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Постановление о начале пожароопасного сезона в Приморье подписала председатель регионального Правительства Вера Щербина. Как сообщило краевое министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, пожароопасный сезон открыт с 15 марта.

«Пожароопасный сезон действует в Артемовском, Владивостокском, Дальнегорском, Находкинском, Партизанском, Спасском и Уссурийском городских округах. А также на территориях Октябрьского, Хорольского, Кавалеровского, Лазовского, Михайловского, Надеждинского, Ольгинского, Партизанского, Пограничного, Хасанского, Ханкайского, Шкотовского районов, Большого Камня и ЗАТО Фокино» - информирует ведомство.

Во время пожароопасного сезона жителям края необходимо соблюдать в лесах правила пожарной безопасности – окапывать костры, воздержаться от курения. Для защиты населенных пунктов от лесных пожаров задействовано 660 человек, 160 единиц техники, ранцевые огнетушители, воздуходувки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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