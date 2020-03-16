«О жизни, о судьбе, о людях и о Боге»: почетный член приморского КВН в откровенном интервью ОТВ

16 Март 2020 2020-03-16T06:45:43+03:00

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ОТВ запускает новую программу под названием «У камина». Первым гостем станет почетный член приморского КВН и по совместительству директор школы №6 в поселке Новый Михаил Скобенко.

Сам интервьюер признается, что встреча с ведущим программы Александром Ярошенко стала для него приятным событием. И как же символично, что увиделись они у камина в холле отеля «Гавань». Михаил признается, что притягательная манерность разговора Александра сразу задала тон беседы и расположила к себе.

- Знаете, так бывает, вроде только увидел человека, а почему-то чувствуешь к нему неосознанную симпатию и доверие. Надеюсь, это чувство оказалось взаимным. Разговор у нас получился открытым, доверительным и порой неожиданным для ведущего. О жизни, о судьбе, о людях и о Боге, - пишет на своей странице в Facebook сам Михаил Скобенко.

Премьерный показ программы «У камина» с Михаилом Скобенко состоится 17 марта в 15:30 на ОТВ. Не пропустите. Гость надеется, что передача будет для многих полезной и интересной.

ИСТОЧНИК KP.RU