Авиакомпания «Аврора» в апреле запланировала дополнительные рейсы внутри Приморья

16 Март 2020 2020-03-16T06:51:05+03:00

Станет больше полетов из Владивостока в Дальнегорск и Кавалерово

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Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», сообщила о том, что в апреле выполнит дополнительные рейсы в Приморском крае на воздушных судах DHC-6 по следующим направлениям:

Владивосток – Дальнегорск.

3, 10, 17 и 24 апреля вылет из Владивостока в 08:35, прибытие в аэропорт Дальнегорска – 10:05, вылет из Дальнегорска в обратном направлении в этот же день в 10:30.

Владивосток – Кавалерово.

5, 12, 19 и 26 апреля вылет из Владивостока в 09:00, прибытие в Кавалерово – 10:20, вылет в обратном направлении в этот же день в 10:45.

Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов:

- Владивосток – Дальнегорск – 2320 рублей.

- Владивосток – Кавалерово – 1920 рублей.

В настоящее время в Кавалерово и Дальнегорск «Аврора» выполняет полеты ежедневно.

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ИСТОЧНИК KP.RU