Авиакомпания «Аврора» в апреле запланировала дополнительные рейсы внутри Приморья
Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», сообщила о том, что в апреле выполнит дополнительные рейсы в Приморском крае на воздушных судах DHC-6 по следующим направлениям:
Владивосток – Дальнегорск.
3, 10, 17 и 24 апреля вылет из Владивостока в 08:35, прибытие в аэропорт Дальнегорска – 10:05, вылет из Дальнегорска в обратном направлении в этот же день в 10:30.
Владивосток – Кавалерово.
5, 12, 19 и 26 апреля вылет из Владивостока в 09:00, прибытие в Кавалерово – 10:20, вылет в обратном направлении в этот же день в 10:45.
Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморья цена авиабилетов:
- Владивосток – Дальнегорск – 2320 рублей.
- Владивосток – Кавалерово – 1920 рублей.
В настоящее время в Кавалерово и Дальнегорск «Аврора» выполняет полеты ежедневно.
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ИСТОЧНИК KP.RU