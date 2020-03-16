Всемирный день поэзии собираются отметить во Владивостоке 21 марта

16 Март 2020 2020-03-16T07:43:13+03:00

В городе у моря отношение к поэзии особое. Фото: pixabay

Поэтическое торжество с участием коллективов и отдельных авторов планируется провести в Адмиральском сквере

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В субботу, 21 марта в 13 часов в Адмиральском сквере Владивостока отметят Всемирный день поэзии, сообщила Администрация города. А организаторы мероприятия, административно-территориальное управление Ленинского района и продюсерский центр «Живи ярче», пригласили принять участие в празднике молодых авторов и известных поэтов Владивостока.

«Приглашаем выступить на фестивале профессиональные и самодеятельные поэтические коллективы, а также отдельных авторов, которые хотят представить Владивостоку свои произведения. Также ждем на празднике жителей и гостей города, которые станут зрителями настоящего поэтического торжества», - говорится в сообщении.

Стать участником фестиваля поэзии можно, направив организаторам заявку по электронной почте zhiviyarcheprodcenter@mail.ru. В письме необходимо указать произведения, которые планируются к исполнению, а также способ обратной связи.

СПРАВКА Всемирный день поэзии был учреждён ЮНЕСКО и отмечается во всем мире с 1999 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU