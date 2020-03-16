2020-03-16T07:43:13+03:00
Общество

Всемирный день поэзии собираются отметить во Владивостоке 21 марта

Поэтическое торжество с участием коллективов и отдельных авторов планируется провести в Адмиральском сквере
Константин МИХАЙЛОВ
Поделиться:
В городе у моря отношение к поэзии особое. Фото: pixabayВ городе у моря отношение к поэзии особое. Фото: pixabay
Изменить размер текста:

В субботу, 21 марта в 13 часов в Адмиральском сквере Владивостока отметят Всемирный день поэзии, сообщила Администрация города. А организаторы мероприятия, административно-территориальное управление Ленинского района и продюсерский центр «Живи ярче», пригласили принять участие в празднике молодых авторов и известных поэтов Владивостока.

«Приглашаем выступить на фестивале профессиональные и самодеятельные поэтические коллективы, а также отдельных авторов, которые хотят представить Владивостоку свои произведения. Также ждем на празднике жителей и гостей города, которые станут зрителями настоящего поэтического торжества», - говорится в сообщении.

Стать участником фестиваля поэзии можно, направив организаторам заявку по электронной почте zhiviyarcheprodcenter@mail.ru. В письме необходимо указать произведения, которые планируются к исполнению, а также способ обратной связи.

СПРАВКА Всемирный день поэзии был учреждён ЮНЕСКО и отмечается во всем мире с 1999 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Виновник ДТП возместит материальный ущерб за повреждение опоры ЛЭП в Приморье
Выставка европейского фарфора «Весеннее настроение» открылась во Владивостоке
Диагноз по коронавирусу в Приморье могут поставить за четыре часа
Фонд «Восточный Порт» дал старт циклу военно-спортивных соревнований в рамках празднования 75-летия Победы
Региональный хоккейный центр появится в Приморье в 2022 году
Кульбит джипа стал причиной пробки на популярной дороге Владивостока
Всемирный день поэзии собираются отметить во Владивостоке 21 марта
Сбербанк запустил акцию «Миллион СПАСИБО»
Авиакомпания «Аврора» в апреле запланировала дополнительные рейсы внутри Приморья
«О жизни, о судьбе, о людях и о Боге»: почетный член приморского КВН в откровенном интервью ОТВ
Машины вскрыло, как консервные банки: два жестких ДТП произошло в Приморье
Пожароопасный сезон объявлен в Приморском крае
В Хасанском районе Приморья один мужчина проломил другому череп по ошибке
ДВФУ, опасаясь коронавируса, переходит на электронное обучение
Продолжается ликвидация последствий выброса мазута на складе нефтепродуктов в Находке
Новый авиарейс между Владивостоком и Южно-Сахалинском появится 31 марта
Ветерана Великой Отечественной защитила прокуратура в Приморье
Без работы остались 54 сотрудника "322 авиационного ремонтного завода" села Воздвиженка
Открыть счет для бизнеса в Сбербанке стало еще проще