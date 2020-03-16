Всемирный день поэзии собираются отметить во Владивостоке 21 марта
В субботу, 21 марта в 13 часов в Адмиральском сквере Владивостока отметят Всемирный день поэзии, сообщила Администрация города. А организаторы мероприятия, административно-территориальное управление Ленинского района и продюсерский центр «Живи ярче», пригласили принять участие в празднике молодых авторов и известных поэтов Владивостока.
«Приглашаем выступить на фестивале профессиональные и самодеятельные поэтические коллективы, а также отдельных авторов, которые хотят представить Владивостоку свои произведения. Также ждем на празднике жителей и гостей города, которые станут зрителями настоящего поэтического торжества», - говорится в сообщении.
Стать участником фестиваля поэзии можно, направив организаторам заявку по электронной почте zhiviyarcheprodcenter@mail.ru. В письме необходимо указать произведения, которые планируются к исполнению, а также способ обратной связи.
СПРАВКА Всемирный день поэзии был учреждён ЮНЕСКО и отмечается во всем мире с 1999 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU