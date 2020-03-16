Региональный хоккейный центр появится в Приморье в 2022 году

16 Март 2020 2020-03-16T08:07:20+03:00

Строительство двух ледовых арен под одной крышей обойдется почти в миллиард рублей

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Постановление о возведении во Владивостоке регионального хоккейного центра подписала председатель правительства Приморского края Вера Щербина. "Предполагаемая мощность объекта: площадь двух ледовых полей - 3256 кв. м. Предполагаемая стоимость объекта: 979,9 млн рублей (из них 30 млн рублей — на проведение проектно-изыскательских работ). Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию: декабрь 2022 года", - указано в документе.

Пресс-служба правительства Приморского края уточняет, что хоккейный центр будет строиться на острове Русский. Под стройку выделен земельный участок через дорогу от академии МЧС. Из федерального бюджета на капитальное строительство выделят более 921 млн рублей, остальные средства направят из регионального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU