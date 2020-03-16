2020-03-16T09:05:02+03:00
Общество

Диагноз по коронавирусу в Приморье могут поставить за четыре часа

На сегодня заболевших коронавирусом в Приморье нет, заявляют медики
Константин МИХАЙЛОВ
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В Приморье имеются диагностические системы по COVID-19В Приморье имеются диагностические системы по COVID-19Фото: Артем КИЛЬКИН
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О том, что в Приморском крае имеются в необходимом количестве диагностические системы отечественного производства для определения коронавируса COVID-19 сообщила главный санитарный врач региона Татьяна Детковская. Она же заявила, что имеющиеся тест-системы позволяют лабораторно получить результат на наличие вируса в течение четырех часов.

По данным территориального управления Роспотребнадзора, диагностика основана на молекулярно-генетическом методе исследования. Для диагностирования заболевания нет необходимости брать анализ крови. Достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки, - сообщает ведомство.

С начала года в крае уже обследовано на коронавирус почти 3,5 тысячи человек. У всех результат отрицательный. На сегодня заболевших коронавирусом в Приморье нет, утверждает сайт правительства региона со ссылкой на краевое министерство здравоохранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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