Выставка европейского фарфора «Весеннее настроение» открылась во Владивостоке

16 Март 2020 2020-03-16T09:39:50+03:00

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Коллекция антикварной галереи «Раритет» во Владивостоке пополнилась группой кокетливых девиц, созданных в ГДР на фабрике Unterweißbach. Как сообщает интернет-портал “Примафиша”, эти фигурки очень редко встречаются в полной комплектации и демонстрируют ироничный взгляд на моду 1960-х годов.

Среди экспонатов галереи и уникальные немецкие «кружевные» статуэтки, и творения, созданные мастерами из Англии. Отдельного внимания заслуживает геральдика на английской фарфоровой посуде. Не оставят равнодушными фигурки кошечек и собачек, изготовленные в Дании королевской мануфактурой Royal Copenhagen и французской фирмой Klima.

Посетить выставку могут все желающие: вход в галерею «Раритет» свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU