2020-03-16T09:39:50+03:00
Общество

Выставка европейского фарфора «Весеннее настроение» открылась во Владивостоке

В антикварную галерею «Раритет» поступили фарфоровые “стиляги” из ГДР 60-х годов прошлого века
Константин МИХАЙЛОВ
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Фарфоровые модницы из Германии 60-х появились во Владивостоке. Фото: сайт primafisha.ruФарфоровые модницы из Германии 60-х появились во Владивостоке. Фото: сайт primafisha.ru
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Коллекция антикварной галереи «Раритет» во Владивостоке пополнилась группой кокетливых девиц, созданных в ГДР на фабрике Unterweißbach. Как сообщает интернет-портал “Примафиша”, эти фигурки очень редко встречаются в полной комплектации и демонстрируют ироничный взгляд на моду 1960-х годов.

Среди экспонатов галереи и уникальные немецкие «кружевные» статуэтки, и творения, созданные мастерами из Англии. Отдельного внимания заслуживает геральдика на английской фарфоровой посуде. Не оставят равнодушными фигурки кошечек и собачек, изготовленные в Дании королевской мануфактурой Royal Copenhagen и французской фирмой Klima.

Посетить выставку могут все желающие: вход в галерею «Раритет» свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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