2020-03-16T12:08:07+03:00
Общество

Актриса и бывшая первая леди Приморья Лариса Белоброва проведет во Владивостоке творческий вечер

Мест в большом зале библиотеки им. Горького уже нет
Константин МИХАЙЛОВ
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Заслуженная артистка РФ Лариса Белоброва. Фото: сайт Краевой библиотеки им. ГорькогоЗаслуженная артистка РФ Лариса Белоброва. Фото: сайт Краевой библиотеки им. Горького
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Творческий вечер заслуженной артистки Российской Федерации Ларисы Белобровой состоится 17 марта в стенах Приморской краевой публичной библиотеки имени Горького. Вечер получил название “Ты есть” и некий подзаголовок “Лариса Белоброва. Штрихи”.

Женщина, несомненно, яркая и талантливая Белоброва во многом приобрела известность в крае и за его пределами не только своими достижениями на театральных подмостках, но и замужеством за губернатором Приморья Сергеем Дарькиным и попаданием в список Forbes Woman богатейших женщин России.

Участие в творческом вечере примут давние коллеги актрисы по сцене Краевого театра драмы народные артисты РФ Александр Славский и Владимир Сергияков, артист Валентин Запорожец. А проведет вечер сам директор библиотеки, а в прошлом известный приморский журналист Александр Брюханов.

Организаторами вечера выступили Приморское отделение Союза театральных деятелей и Библиотека имени Горького.

Нужно отметить, что на мероприятие, носящее камерный характер, вход хотя и свободный, но мест, которые давались только по предварительной регистрации, уже нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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