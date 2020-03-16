ОТВ решило присесть “У камина”. Премьера передачи 17 марта

16 Март 2020 2020-03-16T14:15:46+03:00

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17 марта Общественное телевидение Приморья совместно с “Российской газетой” начинают проект “У камина”. Это авторская программа журналиста Александра Ярошенко, которая строится в виде откровенного объемного разговора с незаурядными собеседниками.

Премьерный эфир состоится в 15:30. Первым гостем передачи стал директор средней школы № 6 поселка Новый, почетный член приморского КВН Михаил Скобенко. Вот что он сам написал о проекте в социальной сети.

«Наша встреча с ведущим программы, Александром Ярошенко, случилась в холле отеля "Гавань", и действительно, рядом с камином. Александр Владимирович сразу меня расположил к себе внимательными, умными и грустными глазами, и какой-то притягательной манерой разговора… Разговор у нас получился открытым, доверительным и порой неожиданным для ведущего. О жизни, о судьбе, о людях и о Боге… Буду рад, если наш разговор с Александром Ярошенко окажется кому-то важен или полезен».

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ИСТОЧНИК KP.RU