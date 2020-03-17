2020-03-17T01:12:22+03:00
Происшествия

Сама невозмутимость: автоледи разнесла 2 машины во Владивостоке и спокойно ушла за покупками

Поступок владелицы джипа попал на камеру, саму даму также удалось запечатлеть [фото, видео]
Милана СОКОЛ
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Женщина спровоцировала ДТП и уехалаЖенщина спровоцировала ДТП и уехалаФото: принтскрин видео.
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Ситуация, с которой столкнулся житель Владивостока, к сожалению, в последнее время происходит все чаще. Дело в том, что припаркованный автомобиль парня повредили, после чего скрылись. Однако действия автохама попали на камеру, поэтому найти злоумышленника, вернее женщину за рулем Toyota Land Cruiser Prado – дело времени.

Неудачная парковка закончилась ДТП во Владивостоке.Видео: dps.control

ЧП случилось возле одного из торговых центров ближе к вечеру. На кадрах отчетливо видно, неудачную попытку парковки джипа, который практически на всем ходу таранит впередистоящую малолитражку. Не исключено, что водитель попросту перепутала педали. От удара менее габаритную машину откинуло на припаркованную рядом.

От удара машину откинуло на соседнее авто Фото: dps.control

От удара машину откинуло на соседнее автоФото: dps.control

Однако две чужие разбитые машины – это не повод для изменения планов. Видимо так решила виновница аварии, сдала немного назад, поставила авто и ушла в магазин. Вдоволь пошопившись, автоледи села в джип и попросту уехала.

Автолюбительница решила не дожидаться хозяина разбитой авто.Видео: dps.control

Владелец разбитой малолитражки уверяет, что женщина не предприняла никаких попыток найти его, вызвать ГИБДД или просто оставить записку. Кстати, на камерах в магазине отчетливо видно лицо нарушительницы.

Пользователи социальных сетей, куда попало видео, недоумевают, каким образом дама вообще могла получить права. Халатность и невозмутимость женщины, удивила многих.

– Сама невозмутимость, как будто не тачку разнесла, а чай с печеньками попила,– шутят пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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